Fleire skadde i valdshending i Kristianstad

utenriks

Hendinga førte til ei større utrykking ved lunsjtider måndag. Politiet stadfestar at minst tre personar er frakta til sjukehus, og at dei var ved medvit då dei vart henta av ambulanse.

SOS Alarm, som opererer nødnummeret i Sverige, seier til Expressen at fem personar er frakta til sjukehus. To personar er arresterte, men det er ukjent kva dei er mistenkte for.

Hendinga fann delvis stad utandørs. Politiet stadfestar at eit slags våpen vart nytta, medan eit augevitne seier til avisa at ein kniv vart brukt.

– Dette er framleis ei hending som går føre seg. Det er som eit kjempestort puslespel der vi skal prøve å få eit klart bilde av kva som har skjedd, seier Patric Fors ved operasjonssentralen politiet har til Aftonbladet to timar etter at den første meldinga kom til politiet.

Ifølgje Kristanstadsbladet er ein av dei skadde ein politibetjent.

Politiet har sperra av området og søkt gjennom fleire eigedommar ved åstaden i Kristianstad, som ligg nordaust i Skåne.

(©NPK)