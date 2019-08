Enorme skogbrannar rasar framleis i Sibir

utenriks

Over 200 brannar rasar over eit område på over 280.000 hektar, ifølgje russiske styresmakter. Det er eit område som er større enn Luxembourg.

Flammane har dei siste dagane spreidd seg vidare, sjølv om brannmannskap er sett inn i sløkkearbeidet og har lykkast med å sløkke rundt 50 brannar.

Eit langt større område på 2,7 millionar hektar står òg i brann på så avsidesliggjande stader at det ikkje føregår sløkkearbeid. Også her har brannane spreidd seg dei siste dagane.

Ifølgje Greenpeace har over 13,4 millionar hektar skog og kratt brunne i Sibir sidan årsskiftet. Det er eit område større enn Hellas.

Kvart einaste år er det brannar i skogar og på steppar i Sibir, men i år har dei vore meir omfattande enn tidlegare, delvis på grunn av tørke.

Brannane fører til store utslepp av CO2, og oske frå brannane kan få is i Arktis til å smelte raskare viss asken legg seg på islagde område.

Aske, brannar og den generelle oppvarminga av Arktis bidrar òg til å tine permafrost i bakken. Tinande permafrost fører til utslepp både av CO2 og den kraftige klimagassen metan.

(©NPK)