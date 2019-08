Boris Johnson vil skjerpe straffene og lover meir politi

utenriks

I utspelet søndag tok Johnson til orde for å styrke tilliten til straffesystemet i Storbritannia. Han lova å opprette 10.000 fleire fengselsplassar til ein pris av 2,5 milliardar pund, om lag 26 milliardar kroner. Tidlegare har den nye statsministeren lova 20.000 fleire politifolk, skriv Reuters.

Johnson sa at gjennomgangen skulle undersøke om det var samanheng mellom kor alvorlege handlingar dei kriminelle vart dømde for, og straffene dei får.

– Vi har alle sett døme på at overgriparar og drapsmenn slepp ut for tidleg, eller at straffedømte står bak nye lovbrot så fort dei blir lauslatne. Dette vil vi ha ein slutt på. Vi vil ha dei bak lås og slå, straffa og rehabilitert, sa Johnson i fråsegna.

Utspelet har sett fart i spekulasjonen om Johnson har planar om å lyse ut nyval i Storbritannia i samband med at landet etter planen skal ut av EU 31. oktober.

