Tyrefekting blir tatt opp att på Mallorca

Billettsalet til kampen på fredag har gått så det susar dei siste dagane. Kampen finn stad i flaumlys seint fredag kveld på grunn av at tyrefektararenaen Coliseo Balear fyller 90 år.

Den spanske forfatningsdomstolen underkjente ved årsskiftet ei lokal lov frå 2017 som sterkt avgrensa tyrefekting på dei spanske Balearene, ifølgje ABC.es. Lova innebar ikkje eit forbod mot tyrefekting, men mot å mishandle, skade eller drepe oksane.

Lova stipulerte dessutan at ein tyrefektar berre kunne kjempe mot tre oksar per kamp, og at kvar kamp ikkje kunne vare i meir enn 10 minutt. I tillegg var det innført ei aldersgrense på 18 år og alkoholforbod på tribunane.

Forfatningsdomstolen meinte at lova fjerna essensielle delar av sporten, som mange spanjolar oppfattar som ein viktig del av spansk kultur.

Dyrevernsaktivistar er ikkje glade for at sporten står opp igjen i original form, men dei trøystar seg likevel med at tyrefekting høyrer fortida til og gradvis vil døy ut.

– Vi er overtydde om at tyrefekting er ved å døy ut, og at dette er eit siste gisp frå ei døyande framsyning, seier Francisco Vásquez Neria i AnimaNaturalis til BBC.

Det er ikkje første gong forfatningsdomstolen har underkjent ei avgrensing av tyrefekting. I 2010 vart tyrefekting forbode i Catalonia, men forbodet vart oppheva i 2016.

Då la forfatningsdomstolen vekt på at tyrefekting er ein integrert del av den spanske kulturarven og derfor ei nasjonal sak som ikkje kan avgjerast på lokalt nivå.

