Putin markerer 20 år ved makta

utenriks

Ingen synest i stand til å utfordre Putin som vekselvis har vore statsminister og president i dei to tiåra han har styrt Russland med seg sjølv i sentrum.

Men i sommar har opposisjonen igjen samla store skarar til protest mot det toppstyrte autoritære systemet Putin har skapt.

Sjølv om Putin har ei folkeleg støtte som mange vestlege leiarar berre kan drøyme om, har oppslutninga dalt i seinare tid. I sommar har harmen vakse over måten opposisjonen blir behandla på føre borgarmeistervalet i Moskva til hausten.

Frykt for spreiing

Demonstrantar som har fylt gatene trass i risikoen for arrestasjon og fengsling, er møtt av det største politioppbodet sidan 2011 og 2012, då liknande, men endå større demonstrasjonar fann stad.

– Det viser at ein er veldig uroleg for at dette skal spreie seg, og at ein vil kvele det i starten, seier Gudrun Persson som er russlandsforskar ved svenske Totalförsvarets forskningsinstitut.

No gjeld protestane eit lokalval, sjølv om det dreier seg om sjølve hovudstaden, men i 2021 er det val til nasjonalforsamlinga, og i 2024 går presidentperioden til Putin ut.

I samsvar med Grunnlova kan han ikkje veljast att, og det herskar stor usikkerheit om kva som då skjer.

Autoritært system

– Det er eit politisk autoritært system som har bygd seg opp gjennom 20 år, og det føreset på eit vis ein Putin på toppen, seier Persson.

– Korleis skal ein styre det for å sikre at ein blir sitjande ved makta? Og for Putins del handlar det òg om at han må sikre seg immunitet om han skal forlate politikken, seier ho.

Då Putin tiltredde, var det tillate for opposisjonen å stille til val. No blir berre tillate den opposisjonen som systemet godkjenner, og all anna opposisjon har det svært vanskeleg.

Sidan han kom til makta, er òg mykje av økonomien komme under statleg kontroll, og Putin har full kontroll over TV-kanalar som sender nasjonalt.

Det gjer at han kan styre bildet av seg sjølv, og han framstiller seg gjerne som ein kraftkar, gjerne i berr overkropp, ein sportsleg, energisk og veltalande leiar, ein president med stormaktsambisjonar som har trappa opp den konfronterande retorikken sin mot Vesten i seinare år.

Folk går lei

– Rett etter annekteringa av Krim var det populært på heimebane, men det har ebba ut litt. Ein ser av meiningsmålingar at folk har vorte ganske lei av denne fiendtlege politikken. Men framfor alt er folk lei av at det går dårleg med økonomien, seier Persson.

Den russiske økonomien er hardt ramma av fallande oljeprisar og Sanksjonane frå Vesten. Hushaldsinntekta har sokke for femte år på rad, og folk er særleg sinte på høgare moms og at pensjonsalderen blir auka.

Annekteringa av Krim og støtta til ukrainske separatistar har dessutan ført til djupfrosne relasjonar med Vesten, noko som byrja med Georgia-konflikten i 2008.

Kunne fått godt ettermæle

– Om han hadde gått av i mars 2008, slik det var tenkt, hadde han fått eit veldig godt ettermæle, trur eg. Det var før Georgia, medan økonomien gjekk bra og sambanda til Vesten var gode, meiner Persson.

Spørsmålet som melder seg, er kva for plan Putin har for seg sjølv etter 2024.

– Det er eigentleg ikkje noko anna enn Grunnlova som seier at han må slutte. Ambisjonen er vel på ein eller annan måte at han blir sitjande, men spørsmålet er i kva for rolle, seier Persson.

(©NPK)