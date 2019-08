Flyktningrådet bekymra for medarbeidarar i Aden

utenriks

– Dei er redde fordi dei kan høyre harde kampar som finn stad i nærleiken av heimane deira, og dei er bekymra for å sleppe opp for mat eller vatn. Dei har ingen måte å komme seg bort på og ønsker berre at kampane tar slutt så dei kan komme i sikkerheit, seier Mohammed Abdi, som er Flyktningrådets stadlege representant i Jemen.

Minst 20 menneske er drepne i kampane mellom regjeringsstyrkane og sørjemenittiske separatistar som starta tidlegare denne veka. Blant dei drepne er fem sivile.

Kampane mellom regjeringsstyrkane og dei lokale separatistane kan gjere borgarkrigen i landet endå meir komplisert og splitte dei som støttar regjeringa.

Kampane dei siste dagane har funne stad i folkerike nabolag, og mange sivile er fanga i kryssild. Torsdag skal eit barn ha vorte drepe og fleire medlemmer av same familie såra då heimen deira vart treft.

Folk som bur i dei øvste etasjane i bygningar, har flytta nedover, og dei fleste har ikkje hatt tid til å skaffe seg lager av mat og vatn. Både hamna og flyplassen i Aden er stengd på grunn av kampane.

Houthi-opprørarane, som blir støtta av Iran, har kontroll over det nordlege Jemen og hovudstaden Sana, medan regjeringstyrkene til president Abed Rabbo Mansour Hadi held Sør-Jemen, med hovudkvarter i Aden.

Men sør er òg kjerneområdet til separatistane i militsen som kallast Sikkerheitsbeltet som har støytt saman med regjeringsstyrkane sidan tysdag. Paradoksalt nok blir separatistane støtta av Dei sameinte arabiske emirata, som er ein del av den saudiarabisk-leia koalisjonen som støttar Hadi.

