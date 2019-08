Antatt Houthi-topp drepen i kampar i Jemen

utenriks

– Ibrahim Badr al-Din al-Houthi har vorte myrda av svikefulle hender knytt til den amerikanske, israelske og saudiarabiske aggresjonen, seier innanriksdepartementet til Houthi-opprørarane i ei fråsegn.

Det er antatt at Ibrahim Badr al-Din al-Houthi var broren til den øvste leiaren i opprørsgruppa Abdel-Malik al-Houthi, og at han var ein viktig strateg for militæroperasjonane opprørarane har gjort i områda som grensar til Saudi-Arabia.

Opprørarane har ikkje opplyst kor eller korleis han vart drepen, men kringkastaren Al Arabiya eigd av Saudi-Arabia opplyser at han vart drepen saman med åtte livvakter i den opprørskontrollerte hovudstaden Sana for tre dagar sidan.

