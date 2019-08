Tidlegare SS-offiser må møte i retten i Tyskland

utenriks

Tysk påtalemakt opplyste torsdag at 92-åringen, som tyske medium har identifisert som Bruno Dey, er funne ved god nok helse til å kunne møte i retten.

Rettssaka opnar i oktober, og rettsmøta vil bli avgrensa til to timar dagleg på grunn av den høge alderen til tiltalte.

Dey var frå august 1944 til april 1945 vakt i konsentrasjonsleiren Stutthof, om lag 40 kilometer aust for dagens Gdańsk i Polen.

Over 60.000 fangar måtte bøte med livet i leiren, og tiltalen mot Dey lyder på medverknad til 5.230 drap.

Påtalemakta beskriv Dey som «et lite hjul i drapsmaskineriet» til nazistane.

Ifølgje avisa Die Welt har 92-åringen erkjent at han var vakt i konsentrasjonsleiren, at han visste om gasskammera, og at han såg utsvelta menneske. Men han nektar straffskuld.

