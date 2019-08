Sri Lankas tidlegare forsvarssjef stiller i presidentvalet

utenriks

Rajapakse var forsvarssjef medan broren Mahindra Rajapaksa var president i eit tiår inntil 2015. Han stiller for det nystifta partiet SLPP.

Rajapakse var sjef for dei væpna styrkane i landet då det tamilske opprøret vart knust i ein brutal offensiv i 2009, og ein 37 år lang borgarkrig dermed vart avslutta.

Dei militære er i ettertid skulda for grove brot på menneskerettane under offensiven, inkludert drap på 40.000 sivile tamilar.

Rajapakse er for tida på frifot mot kausjon medan han ventar på å bli stilt for retten for å ha brukt millionar av rupiar frå statskassa for å bygge eit monument til minne om foreldra sine.

Han er òg etterlyst i USA for korrupsjon og for visstnok å ha stått bak drapet på ein framståande redaktør på Sri Lanka i 2009. Han hadde dobbelt statsborgarskap, men har sagt frå seg sitt amerikanske for å kunne stille til val på Sri Lanka.

