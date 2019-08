Noreg gir ikkje opp håpet om løysing i Venezuela

utenriks

Representantar for Venezuelas president Nicolás Maduros og opposisjonsleiar Juan Guaidó har dei siste månadene hatt samtalar i eit forsøk på å komme fram til ei politisk løysing på konflikten i landet.

Noreg har fungert som tilretteleggar under samtalane, og partane har mellom anna møtt kvarandre i Oslo. I byrjinga av juli vart samtalane flytta til Barbados, framleis med norske diplomatar som tilretteleggarar.

President Donald Trump kunngjorde tidlegare i veka at USA skjerpte sanksjonar mot Maduro-regimet. Den nasjonale tryggingsrådgivaren hans John Bolton slo samtidig fast at tida for forhandlingar er over.

– Tida for dialog er over. No er det tid for handling, sa Bolton.

Møte avlyst

Torsdag skulle partane ha møtt kvarandre til ein ny runde med samtalar på Barbados, men desse vart avlyste av regjeringa i Caracas, som skuldar USA for å sabotere forhandlingane og Trump-administrasjonen for «alvorleg og brutal aggresjon».

Den norske diplomaten Dag Nylander, som var sentral i arbeidet med å få i stand ein fredsavtale i Venezuelas naboland Colombia, leier det norske teamet som har lagt til rette samtalane mellom aktørane i Venezuela. Han håper partane set seg ved forhandlingsbordet igjen.

– Eg registrerer at det planlagde møte på Barbados denne veka ikkje vil finne stad, seier Nylander til NTB.

Opp til partane

– Noreg legg til rette forhandlingane på førespurnad frå dei sentrale politiske aktørane i Venezuela og planlegg alle møte basert på deira tilgjengelegheit, seier Nylander, som leiar seksjon for fred og forsoning i Utanriksdepartementets regionavdeling.

– Vi er i kontakt med dei om kommande møte. Tilrettelegginga held fram så lenge partane ønsker det og det er realistiske utsikter til ei løysing til beste for det venezuelanske folket, seier han.

Fakta om utviklinga i Venezuela

* Oljerike Venezuela slit med skyhøg inflasjon, djup fattigdom, aukande kriminalitet og arbeidsløyse, og dessutan mangel på medisinar og basisvarer.

* Opposisjonen meiner president Nicolás Maduros vanstyre er årsak til den djupe økonomiske krisa. USA har innført sanksjonar mot presidenten og stempla han som diktator.

* I 2017 vart minst 125 menneske drepne i samband med demonstrasjonar mot presidenten og regjeringa.

* I juli 2017 gjennomførte Maduro eit omstridt val på ei ny grunnlovsforsamling. Han fekk makt til å endre lover og i praksis setje til side nasjonalforsamlinga, som opposisjonen har kontrollert sidan valet i 2015.

* Maduro vart gjenvalgt i mai 2018 i eit val delar av opposisjonen boikotta og USA, EU og Organisasjonen av amerikanske statar (OAS) kritiserte.

* 4 millionar venezuelanarar har flykta frå landet, ifølgje FNs høgkommissær for flyktningar (UNHCR) og Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM).

* 23. januar utropte opposisjonsleiar Juan Guaidó seg sjølv til mellombels president, med støtte frå den opposisjonskontrollerte nasjonalforsamlinga i landet.

* USA var raskt ute med å anerkjenne Guaidó som «legitim president» og har sidan fått følgje av rundt 50 land.

* FN, EU og Noreg anerkjenner ikkje Guaidó som president i Venezuela og oppmodar til ei forhandlingsløysing på krisa i landet.

* Representantar for regimet og opposisjonen har innleidd samtalar med Noreg som legg til rette.

* Partane har hatt fleire møte i Oslo, men samtalane er no flytta til Barbados. (NTB)

