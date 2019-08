Leiaren for Polens nasjonalforsamling går av

utenriks

Marek Kuchcinski ser ut til å ha bøygd seg for press frå regjeringspartiet Lov og rettferd (PiS) etter at opposisjonen kom med skuldingane mot han.

Kuchcinski sa torsdag til journalistar i Warszawa at han går av, men han insisterte på at han ikkje har gjort noko gale. Måndag bad han om unnskyldning, men dette stilna ikkje kritikken som reiste seg mot han.

PiS' leiar, Jaroslaw Kaczynski, som leidde eit møte om saka natt til torsdag, seier òg at Kuchcinski ikkje har brote noka lov, men at dei likevel noterer seg at folk flest er usamde.

Kuchcinski har brukt flyet til staten og militære helikopter eit hundretals gonger dei siste åra, ifølgje dokument som opposisjonen og media har offentleggjort. På fleire titals flygingar hadde han følgje av familien.

Opposisjonen, som krev at han går av, seier at dei fleste flygingane fann stad i helgane og var mellom Warszawa og Rzeszow, som er Kuchcinskis heimby.

Trass i skuldingane mot både han og andre leiande medlemmer av regjeringspartiet PiS er det venta at det konservative partiet igjen vinn valet i oktober, mellom anna på grunn av sjenerøse velferdsordningar, skattelette for unge og eit svært omstridt korstog mot homofile.

