17-åringen som er sikta for drapsforsøk ved Tate Modern, skal bli psykiatrisk greidd ut

utenriks

Seksåringen, som er fransk og var på besøk i London saman med familien, vart funnen på taket av sjette etasje i galleriet søndag ettermiddag.

17-åringen som er sikta for drapsforsøk, møtte i ein domstol i London torsdag for å stadfeste identiteten sin. Rettssaka skal starte i februar neste år og er fastsett til to veker.

Seksåringen er på sjukehus med familien sin, der dei får oppfølging frå støtteapparat. Tilstanden skal ikkje lenger vere livstruande, men guten er alvorleg skadd.

Fleire personar var vitne til hendinga og har fortalt om panikk- og sjokkprega stemning.

(©NPK)