Trump opnar for strengare våpenlovar

– Republikanarane og Demokratane må komme saman og sørge for strenge bakgrunnssjekkar, kanskje gjennom å slå saman denne lova med det sterkt nødvendige immigrasjonsreforma, skriv Trump på Twitter.

Han understrekar at ein ikkje må gløyme dei som vart drepne i El Paso i Texas og Dayton i Ohio i helga.

Presidenten har i etterkant av massedrapa fått kritikk frå fleire demokratar for å for å nøre opp under rasistiske haldningar og i så måte bidra til meir vald. Sjølv skylder presidenten på media.

– Media har eit stort ansvar for liva og sikkerheita i landet vårt. Falske nyheiter har bidrege sterkt til sinnet og raseriet som har bygd seg opp over mange år. Nyheitsdekninga må bli rettferdig, balansert og objektiv, viss ikkje blir desse problema berre verre, skriv han.

