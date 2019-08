Svensk eksminister blir tiltalt for seksuell trakassering

utenriks

Erlandsson trekte seg i mars frå Riksdagen med umiddelbar verknad etter å ha vorte skulda for å ha klådd på kvinner frå det konservative partiet Moderaterna.

Erlandsson har tidlegare vorte gjenstand for intern gransking i Centerpartiet.

Expressen har tidlegare skrive at det dreier seg om tre hendingar, to i fjor og éin i 2016 der han blir skulda for «upassande oppførsel» og klåing på kvinnelege representantar frå Moderaterna.

Eskil Erlandsson har sete i Riksdagen sidan 1994 og har bakgrunn som landbruksminister.

(©NPK)