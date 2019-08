Stoltenberg: «Einsame ulvar» inspirerer kvarandre

utenriks

Han besøkte måndag byen Christchurch på New Zealand, der ein væpna mann drap 51 muslimar i mars.

NATOs generalsekretær gir på Twitter uttrykk for at han er djupt rørt av å sjå motstandskrafta til lokalsamfunnet stilt overfor terrorangrepet.

– Etter moské-angrepet i mars stod folket på New Zealand sterkt for mangfald, demokrati og toleranse. Eg står med dykk, skriv Stoltenberg.

Det to dagar lange besøk på New Zealand skjer rett etter at totalt 29 menneske vart drepne i skytemassakrar i Texas og Ohio i USA.

– Desse angrepa blir gjennomførte av einsame ulvar, men dei er samtidig knytt til kvarandre, fordi dei bruker kvarandre som inspirasjon og viser til kvarandre i ulike manifest, sa Stoltenberg ifølgje nyheitsbyrået Reuters til kringkastaren TVNZ.

– Det viser tydeleg at vi må kjempe mot terror på mange ulike måtar, med mange ulike verktøy, understreka han.

Gjerningsmannen i Texas, som drap 20 menneske i eit Wall Mart-kjøpesenter, uttrykte i manifestet sitt støtte til gjerningsmannen i Christchurch.

(©NPK)