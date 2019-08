Samanstøytar og transportkaos i Hongkong

utenriks

Tåregassen hang tungt over arbeidarklassedistriktet Wong Tai etter endå ein dag med demonstrasjonar i millionbyen.

I det travle morgonrushet vart det kaoset då aktivistar tok seg ned på sentrale T-banestasjonar og heldt dørene på T-bana opne slik at toga ikkje fekk gått frå stasjonane.

Det medførte lange køar og i neste omgang sporadiske samanstøytar mellom sinte pendlarar og demonstrantar.

– Vil øydelegge Hongkong

Hongkongs leiar Carrie Lam, som sjeldan har vist seg offentleg dei to månadene demonstrasjonane har gått føre seg, fordømmer dei nye protestane. Ho seier dei er i ferd med å føre byen inn i ein svært farleg situasjon.

– Regjeringa vil vere resolutt i å halde oppe lov og orden i Hongkong og rette opp igjen tilliten, seier Lam, som oppmodar demonstrantane til å seie nei til kaos og vald.

Lam fordømmer protestane og seier massedemonstrasjonane fører til stor uro for dei fleste innbyggarane i Hongkong.

– Eg vågar å seie at dei prøver å øydelegge Hongkong, seier Lam, som vart utpeika av ein prokinesisk komité.

Fly på bakken

Lam viste mellom anna til ropet til demonstrantane om «revolusjon», som ho beskreiv som ei utfordring mot rammeverket «eitt land, to system». Hongkong har vore styrt etter dette prinsippet sidan området vart overført frå britisk til kinesisk styre i 1997.

Demonstrasjonane er på veg inn i den niande veka. Måndag vart meir enn 160 flygingar kansellert på flyplassen i byen – ein av dei travlaste i verda – etter at luftfartsstyresmaktene åtvara passasjerar om potensielle forstyrringar.

Medan nokre pendlarar vart irriterte over forseinkingar og kaos måndag, uttalte andre at dei støttar aksjonen etter meir enn to månader med protestar for å sikre demokrati og fridom i Hongkong.

Lam går ikkje av

Demonstrasjonane i Hongkong starta med protestar mot ei utleveringslov, men Lam påpeikar at demonstrasjonane dei siste vekene har fått ein annan karakter. Etter at hennar administrasjon skrinla utleveringslova, meiner ho demonstrantane opererer med «ytre motiv» retta mot Hongkongs velstand og sikkerheit.

Ho seier ho tar fullt ansvar for problema som har oppstått under leiinga hennar, men at ho er fast bestemt på å bli sitjande til situasjonen er løyst og derfor ikkje har til hensikt å fråtre stillinga si.

Kinas representasjonskontor har sagt at åtferda frå demonstrantane ikkje vil bli tolerert. Søndag melde eit statskontrollert nyheitsbyrå at Kina ikkje kjem til å la situasjonen i Hongkong halde fram.

(©NPK)