New Zealand liberaliserer abortlova

utenriks

Per i dag er det forbode å ta abort i New Zealand med mindre svangerskapet medfører fare for livet til mor og helse, og ein abort krev godkjenning frå to legar eller helsekonsulentar for å kunne bli gjennomført lovleg.

Den nye lova, som skal til behandling i parlamentet første gong torsdag, vil fjerne lovpålagte krav om helsetestar for kvinner fram til 20 vekers graviditet. Etter 20 veker vil ei kvinne framleis måtte ha godkjenninga til helsepersonell for å kunne ta abort.

– Abort er det einaste medisinske inngrepet som framleis blir sett på som eit lovbrot i New Zealand. Det er på tide med ei endring. Trygg abort burde behandlast og blir regulert som eit helsespørsmål, ei kvinne har rett til å bestemme over kva som skjer med kroppen hennar, seier justisminister Andrew Little i ei kunngjering.

Lovforslaget går no til ein komité der innspel frå folket skal høyrast. I parlamentet vil lovforslaget bli behandla som eit såkalla samvitsspørsmål, noko som inneber at politikarane kan stemme uavhengig av kva partiet deira meiner.

