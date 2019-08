Ekspert trur ikkje skytemassakrar påverkar Trumps oppslutning

utenriks

I helga vart 29 menneske drepne i to massakrar i USA. Ni personar vart drepne i Dayton i Ohio og 20 vart drepne i El Paso i Texas. Til saman har 254 menneske vorte drepne i masseskytingar i landet så langt i år.

Helgas to massakrar har sett preg på den betente politiske debatten om våpenlovgiving og ideologisk motivert vald.

– Dette får ein politisk dimensjon som Demokratane vil bruke til eigen fordel, seier forskar Svein Melby til NTB.

I kjølvatnet av massedrapa har Trump hausta krass kritikk for at han har nørt opp under rasistiske haldningar og dermed bidratt til meir vald.

Må ta eit ansvar

Melby, som er knytt til Institutt for forsvarsstudium, trekker fram at fleire angrep har vore høgreekstremistiske.

– På bakgrunn av Trumps konfliktskapande retorikk er det nærliggande å tenke at han må ta ein del av ansvaret for denne typen masseskytingar som har eit politisk motiv, seier han.

Hilmar Mjelde ved Universitetet i Bergen seier han ikkje trur desse skytingane vil påverke Trumps støtte.

– Støtta har vore omtrent heilt stabilt sidan 2016. Det er ingen veljarar i dag som ikkje har ei meining om Trump. Det har skjedd utruleg mykje sensasjonelt, kontroversielt og dramatisk sidan 2016, og det får maksimalt ein kortsiktig liten effekt, før det blæs over. Neste gong det skjer noko stort og alvorleg, kan ein føle seg heilt sikker på at det ikkje får noko å seie for 2020-valet, seier han til NTB.

Vil skjerpe inn

Trump oppmoda måndag Kongressen til å samarbeide om å skjerpe våpenlovene ved å kople dei til ei innvandringsreform han sjølv lenge har prøvd å få på plass.

– Eg har inga tru på dette. Dei to partia står svært langt frå kvarandre i synet på våpenlovgiving. Demokratane meiner våpen er problemet, medan Republikanarane meiner meir væpning gir auka sikkerheit, seier Mjelde.

Han meiner likevel at frontane har endra seg noko.

– The National Rifle Association slit med intern uro, og våpenmotstandarane er i ferd med å bli betre organiserte. Dette kan kanskje slå ut i nokre høgst moderate reformer på sikt. På delstatsplan ser vi endå at det blir vedtatt strengare våpenlover der Demokratane styrer, seier Mjelde.

