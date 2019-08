Den kinesiske valutaen svekker seg mot dollar

utenriks

Valutakursen blir kontrollert av den kinesiske sentralbanken, som måndag lét kursen falle slik at 1 yuan kan omsetjast for over 7 dollar. Nedgangen frå fredag var på rundt 0,3 prosent.

Styresmaktene i USA har lenge skulda Kina for å manipulere valutakursen og halde den kunstig låg. Grensa på 7 dollar blir rekna som politisk sensitiv og kan potensielt auke spenninga i handelskonflikten med USA.

Valutafallet skjer få dagar etter at USAs president Donald Trump auka handelshindringane mellom landa og varsla toll på kinesiske varer til ein verdi av 300 milliardar dollar.

Den kinesiske sentralbanken viser til «handelsproteksjonisme» som ei forklaring på valutafallet. Stephen Innes i finansselskapet VM Markets meiner utviklinga gir assosiasjonar til «valutakrig».

