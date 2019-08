43 drepne i droneangrep i Libya

utenriks

Dette er det andre angrepet på kort tid som blir kopla til Libyas nasjonale hær (LNA). I juni vart minst 44 personar drepne då ein migrantleir utanfor Tripoli vart ramma.

LNA stadfestar at det vart gjennomført eit luftangrep i Murzuq søndag kveld, men nektar at for at sivile vart ramma, melder Reuters. Gruppa har òg nekta for å ha noko med angrepet på migrantleiren i juni å gjere.

LNA blir leia av opprørsgeneral Khalifa Haftar, som kjempar mot den internasjonalt anerkjente regjeringa i Tripoli.

Landet er herja av kampar mellom fleire maktbastionar og ei rekke militsgrupper. Haftars milits er den største og best organiserte av dei mange militsgruppene i landet. Ho blir mellom anna støtta av Egypt, Dei sameinte arabiske emirata og Russland.

(©NPK)