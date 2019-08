19 døde og 30 skadde etter eksplosjon i Kairo

utenriks

Det opplyser Egypts helsedepartement natt til måndag. I den første kunngjeringa vart det opplyst at det var 16 døde, men talet er seinare oppjustert.

Eksplosjonen fann stad då ein bil køyrde mot trafikken og kolliderte med tre andre køyretøy utanfor kreftinstituttet ved Nilen like før midnatt søndag lokal tid. Eksplosjonen forårsaka ein større brann.

Moglege bakanforliggande motiv blir etterforska, men det finst ingen offisielle utsegner frå politiet om kva som kan ha vore årsaka til eksplosjonen.

Pasientar vart evakuerte frå avdeling for onkologi til andre sjukehus i Kairo, ifølgje den første kunngjeringa frå helsedepartementet, men det er ikkje opplyst om pasientar er blant dei omkomne eller såra.

Det er skadde både på instituttet og omkringliggande bygningar.

Dei første meldingane i sosiale medium gjekk ut på at ein oksygentank inne på institutt for onkologi hadde eksplodert og ført til ein brann, men ifølgje både kreftinstituttet og helsedepartementet var eksplosjonen utanfor. Universitetet i Kairo, som samarbeider med instituttet, har òg gått ut og avvist påstandane om at det skal ha eksplodert inne på staden eller brunne innandørs.

