Tap for toryane i Wales

Det vart halde suppleringsval i Wales etter at parlamentsmedlem for Dei konservative, Chris Davies, innrømte å ha kravd tilbake pengar for fakturaer som var falske.

Trass i innrømminga frå Davies, valde Dei konservative han til å kjempe om setet.

Parlamentsplassen gjekk i staden til Liberaldemokratanes leiar i Wales, Jane Dodds, skriv Sky News. Ho fekk 43,46 prosent av stemmene, medan Davies fekk 38,98 prosent.

– Det første eg skal gjere når eg kjem til Westminster, er å finne Boris Johnson uansett kvar han gøymer seg og seie høgt og tydeleg til han: Slutt å leik med framtida til samfunna våre og sjå bort frå ein hard brexit, seier Dodds.

Berre elleve dagar etter at Boris Johnson vart statsminister, har han sett rekord i færrast tal dagar det har gått for ein ny statsminister å miste eit sete i eit val.

Den førre rekorden vart halden av tidlegare statsminister Alec Douglas-Home, som mista eit sete i eit suppleringsval i 1963 etter berre 19 dagar.

Valoppslutninga var på 59,72 prosent.

