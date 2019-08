Storbritannias sentralbanksjef åtvarar mot «no deal»

utenriks

– Med «no deal» blir sjokka for økonomien umiddelbart og inntrengande. Du vil ha bransjar som ikkje lenger er økonomiske, seier Carney i eit radiointervju med BBC.

Han seier ei «betydeleg» mengde bedrifter kan bli ramma.

I tillegg åtvarar han om at prisane på importvarer kan skyte i vêret på grunn av fallande kurs for pundet. Blant varene som blir trekte fram som spesielt utsett for dette er mat og bensin.

Direktøren seier han forventar at britane vil få landa ein avtale med Brussel, slik Boris Johnsons regjering har uttalt at han ønsker, men at det er ein «nemneverdig moglegheit» for at dei kan krasje ut utan skilsmisseavtale.

(©NPK)