Seks personar skotne og drepne i Kroatia

utenriks

Den mistenkte mannen tok sitt eige liv etter ei politijakt tidleg fredag morgon. Store delar av byen vart sperra av under politiaksjonen.

Dei drepne vart funne i eit roleg nabolag i hovudstaden. I tillegg til det ti år gamle barnet vart to menn og tre kvinner drepne. Ein sju månader gammal baby vart funnen utan skade.

Kroatiske medium melder at den mistenkte sin ekskone og partnaren hennar er blant offera, og at vitne fortel at dei høyrde høge skrik før skota vart fyrte av.

Zagreb-ordførar Milan Blandic beskriv angrepet som ei einskildståande hending. Liknande lovbrot er sjeldne i hovudstaden.

– Det er ingen teikn til nokon organiserte uro eller terrortrussel i hovudstaden, seier han.

(©NPK)