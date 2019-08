Saudi-Arabia endrar reisereglar for kvinner

utenriks

– Pass vil bli gitt til alle saudiarabiske statsborgarar som sender inn søknad, skriv den statlege avisa Umm Al-Qura, som siterer regjeringa.

Også andre regelendringar har vorte gjort for kvinner i landet, melder Reuters. Dei kan no for første gong ha rett til å registrere ekteskap, skilsmisse og fødsel, få utskrive offisielle familiedokument og vere verje for mindreårige barn. Tidlegare har dette vore reservert for mannen.

Det erkekonservative muslimske kongedømmet har gjort fleire regelendringar for kvinner i landet dei siste åra. For to år sidan kunne kvinner i landet for første gong køyre bil og dra på fotballkampar, men kvinnene har framleis svært avgrensa rettar. Mellom anna slår saudiarabisk lov framleis fast at kvinner må ha løyve frå ein mannleg «beskyttar» til å gjere ei rekke ting, som til dømes å ta utdanning.

