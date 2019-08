utenriks

Kokainpartiet vart funne om bord på eit konteinarskip som låg ved kai i Hamburg. Verdien av narkotikaen var på rundt 1 milliard euro, nærare 9 milliardar kroner, opplyste tollvesenet i Hamburg fredag.

Partiet vart funne for rundt to veker sidan. Det var skjult i 211 sportsbagar, og vart seinare destruert under strenge tryggingstiltak.

