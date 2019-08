Kina truar med mottiltak etter Trumps siste tollauke

utenriks

Det kinesiske handelsdepartementet skriv i ei fråsegn at Trumps varsel om å innføre toll på endå fleire kinesiske produkt er eit alvorleg brot på den såkalla våpenkvila som president Xi Jinping og Trump vart samde om i juni.

Departementet skriv ikkje noko om kva slags mottiltak som kan komme. Men den siste tida har kinesiske styresmakter antyda at dei mellom anna kan legge restriksjonar på eksport av sjeldne mineral som amerikansk teknologiindustri er avhengig av.

Kina har òg byrja å lage ein svarteliste over «upålitelege» utanlandske selskap.

Trump varsla torsdag at det frå 1. september vil bli innført 10 prosent toll på kinesiske importvarer til ein verdi av 300 milliardar dollar. Han grunngav det med at Kina ikkje innfrir løfte som er gitt under handelsforhandlingane.

Varselet kom dagen etter at Kina og USA hadde eit nytt forhandlingsmøte i Shanghai, det første på to månader. Men møtet varte berre i fire timar og vart avslutta utan konkrete resultat.

Den kinesiske utanriksministeren Wang Yi meiner Trumps utspel er lite konstruktivt om ein skal finne ei løysing på handelskonflikten.

– Auka tollsatsar er definitivt ikkje eit konstruktivt grep for å løyse økonomiske og handelsrelaterte usemjer, seier han.

Den nye tollen vil komme på toppen av tollen på 25 prosent som allereie er pålagt andre importvarer til ein verdi av 250 milliardar dollar.

(©NPK)