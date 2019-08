India takkar igjen nei til Trumps tilbod om å mekle i Kashmir

utenriks

Den indiske utanriksministeren Subrahmanyam Jaishankar seier han har fortalt den amerikanske motparten sin Mike Pompeo at all diskusjon om den omstridde Kashmir-regionen berre vil bli ført mellom India og Pakistan.

Dei to møttest fredag på sida av ASEAN-toppmøtet i Bangkok. India har lenge avvist internasjonal mekling i konflikten, medan Pakistan har bedt om ei slik løysing.

I juli hevda Trump at han har vorte bedt om å bidra som fredsmeklar av den indiske statsministeren Narendra Modi, påstandar New Delhi nektar for.

– Viss eg kan hjelpe, vil eg svært gjerne bli meklar. Viss det er noko eg kan gjere for å hjelpe, gi meg beskjed, sa Trump før eit møte med Pakistans statsminister Imran Khan i Det kvite hus.

Torsdag tilbaud han seg endå ein gong å mekle mellom landa, men la til at det er opp til Modi og Khan.

Konflikten mellom dei to naboane om Kashmir utløyste krigar i 1947, 1965 og 1999. India kontrollerer to tredelar av området, medan Pakistan kontrollerer resten.

