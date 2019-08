USA innfører sanksjonar mot Irans utanriksminister

utenriks

– Mohammad Javad Zarif implementerer den omsynslause agendaen til Irans øvste leiar og er hovudtalspersonen til regimet over heile verda. USA sender ein tydeleg beskjed til regimet i Iran at åtferda deira er totalt uakseptabel, seier USAs handelsminister Steven Mnuchin i ei fråsegn.

Sanksjonane frys eventuelle eigedelar utanriksministeren har i USA eller territorium dei styrer over.

Zarif seier i ei fråsegn at sanksjonane ikkje kjem til å få noka praktisk tyding for han.

– USAs grunngiving for å peike ut meg er at eg er Irans hovudtalsperson rundt om i verda, skriv han i ein tweet og held fram:

– Gjer sanninga verkeleg så vondt? Sanksjonane har inga tyding for meg eller familien min, då eg ikkje har eigedommar eller interesser utanfor Iran. Takk for at de vurderer meg som ein så stor trussel mot agendaen dykkar.

Sanksjonane kjem medan situasjonen er spent mellom landa etter at USA trekte seg ut av atomavtalen med Iran.

Det er sjeldan USA innfører sanksjonar mot ein toppdiplomat frå ein annan nasjon. Avgjerda om å innføre sanksjonane kjem om lag ein månad etter at USA innførte sanksjonar mot Irans øvste leiar Ali Khamenei.

