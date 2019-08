Over 30 drepne på to døgn i grenseby i Mexico

utenriks

Fem av dei som vart drepne førre helg, vart drepne midt på lyse dagen då ein kvit SUV køyrde forbi og skaut med eit automatvåpen mot hus der mange personar var samla til fest.

Ikkje lenge etterpå melde politiet om fire nesten like angrep i ein bydel i Tijuana, der fire personar vart drepne.

Dei andre vart drepne i ulike nabolag i byen, og totalt 31 vart drepne gjennom helga, ifølgje styresmaktene.

Etterforskarar seier hendingane liknar på drap frå 2018 der narkotikaseljarar kjempa om gatehjørne for å få kontroll over det lokale metamfetaminmarknaden i Tijuana, ein by med rundt 1,8 millionar innbyggarar. Byen ligg ikkje langt frå grensa til USA, og det er òg der svært mange flyktningar frå mellomamerikanske land kjem.

I fjor var det i gjennomsnitt sju drap per dag i Tijuana, ifølgje ein gjennomgang gjort av ein ikkje-statleg mexicansk tryggingsorganisasjon. Dei kalla byen den «mest valdelege byen i verda».

