Ingen framgang i handelssamtalane mellom Kina og USA

utenriks

Forventningane var låge då USA og Kina onsdag gjorde eit nytt forsøk på å løyse handelskonflikten etter å ha inngått ei såkalla «våpenkvile» i juni.

Møtet i Beijing varte berre i fire timar, deltakarane stilte opp på ein fotosession litt tidlegare enn venta, og USAs handelsrepresentant Robert Lighthizer og handelsminister Steven Mnuchin drog av garde til flyplassen utan å snakke med pressa.

Like etter at dei to innleidde ein arbeidsmiddag med kinesiske tenestemenn tysdag kveld, var det Trump som sikra seg merksemda.

– Teamet mitt forhandlar med dei no, men til slutt endrar dei alltid avtalen til sin eigen fordel, skreiv Trump og hevda at Kina hadde gått med på å kjøpe jordbruksprodukt frå USA, men utan å følgje opp.

Trump har òg tidlegare skulda Kina for å gå tilbake på løfte, og sjølv om forventningane til samtalane var låge, vart dei endå lågare etter at Trump endå ein gong la skulda for den manglande framgangen på Kina.

