Dei drapsdømde i Marokko ankar

Det opplyser den marokkanske bistandsadvokaten til Ueland-familien, Azeddine Kabba, til NTB.

Det er førebels ikkje kjent om dei dømde ankar på skuldspørsmålet eller straffeutmålinga, men dei tre hovudmennene har tidlegare innrømt å stå bak drapa.

Dei tre, Abdessamed Ejjoud (25), Younes Ouaziyad (27) og Rachid Afatti (33), vart 18. juli dømt til døden for å ha deltatt både i planlegginga og gjennomføringa av drapa.

I tillegg vart éin mann dømt til livsvarig fengsel og 20 andre vart dømde til straffer på mellom 5 og 30 år.

Det var på førehand venta at dommane vil bli anka.

Ueland-familien ankar òg

Den norske bistandsadvokaten til Ueland-familien Ragnar Falck Paulsen stadfestar at dei har valt å anke dommen. På vegner av Ueland-familien kravde advokat Kabbaj fem millionar marokkanske dirham, tilsvarande 4,5 millionar kroner, i erstatning, men dei vart berre tilkjente to millionar dirham av retten i Salé.

Paulsen seier at anken til familien kom etter at dei dømte anka, og at anken til familien har samanheng med at dei lettare vil få tilgang til informasjon om det som skjer i ankesaka, fordi den marokkanske bistandsadvokaten til familien då vil ha rett til å vere til stades i rettssalen.

– Vi har anka i samband med oppreisningskravet, og har valt å halde oss til det opphavlege kravet på fem millionar dirham, seier Paulsen.

Ankesak i september-oktober

Bistandsadvokaten har tidlegare sagt at eventuelle erstatningsbeløp familien får utbetalt, vil gå til Ueland-stiftelsen. Han har som formål å styrke urbefolkning, sikre rett og hindre urett, førebyggje terrorisme i Marokko og støtte arbeidet mot analfabetisme i landet.

– Signala vi har fått, er at ei ankesak kan komme opp i september-oktober, og at rettssaka denne gongen truleg vil ta kortare tid enn den førre. Familien er likevel førebudd på at dommane òg herfrå kan bli anka og gå heilt til topps i rettssystemet, seier Paulsen.

(©NPK)