34 drepne i eksplosjon i Afghanistan

Minst 17 menneske vart òg såra i eksplosjonen som skjedde klokka 5 om morgonen på hovudvegen mellom Kabul og Herat, opplyser Mujib Faizi, som er talsmann for guvernøren i Herat-provinsen.

Politisjefen i Farah-distriktet, Mohibullah Mohib, stadfestar opplysningane og seier at mange av dei såra er frakta til sjukehus i Herat og til byen Farah.

Alle om bord i bussen var sivile, og dei fleste av dei drepne og såra er kvinner og barn.

Ingen har førebels tatt på seg ansvaret for angrepet, men Mohib la skulda på Taliban, som er aktive i regionen og har brukt vegbomber mot offentlege tenestemenn og tryggingsstyrkane tidlegare.

Angrepet fann stad dagen etter at FN opplyste at talet på sivile som blir drepne og såra i Afghanistan, framleis er sjokkerande høgt, trass i forhandlingar, og trass i at talet er rundt 30 prosent lågare enn året før.

