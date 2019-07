Tysk skepsis til USAs militæroperasjon i Persiabukta

utenriks

Tyskland sitt utanriksdepartement seier tysdag at dei no har vorte brifa om innhaldet i planen, men at dei ikkje har lova noka tysk deltaking i operasjonen.

Vidare blir det opplyst at Tyskland kommuniserer tett med Frankrike og Storbritannia.

Det tyske utanriksdepartementet har ikkje offentleggjort nokon av detaljane i den amerikanske planen, men seier at hovudprioriteringane må vere nedtrapping av spenningane og diplomatisk arbeid.

Vidare fastslår departementet at «deltaking i den amerikanske strategien om maksimalt press er uaktuelt for oss».

USA lova i juni å komme med fleire detaljar, etter å ha spurt NATO-allierte om å hjelpe til med å verne skipsfarten i Hormuzsundet. Den 19. juli vart eit svenskeigd, britiskregistrert skip tatt i arrest av styrkar frå den iranske Revolusjonsgarden, noko som førte til at britane trappa opp engasjementet sitt.

Amerikanarane har òg tidlegare prøvd å få europeiske land, mellom dei Noreg, med på å verne skipstrafikken i Hormuzsundet. I Europa er det likevel stor skepsis til å stille seg bak USA sin uttalte politikk om å legge størst mogleg press på Iran.

Før regjeringsskiftet i Storbritannia lanserte britane ein plan om å etablere ei europeiskleidd eskorteordning for å sikre skipsfarten i området. Tyskland og Frankrike var mellom landa som vurderte å delta.

Under Boris Johnson har britane verka meir villige til å samarbeide med regjeringa til Trump og støtte ein amerikanskleidd operasjon.

– Vi held fram å samarbeide med alle dei internasjonale partnarane våre og prøver å samle så mange nasjonar som mogleg for å verne skipsfartsrutene våre i Persiabukta, seier den britiske regjeringa i ei fråsegn tysdag.

