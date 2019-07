Trump med krass Kina-kritikk under handelssamtalar

utenriks

Samtalane er dei første direktesamtalene mellom partane sidan den amerikanske presidenten og den kinesiske presidenten Xi Jinping vart samde om ein pause i handelskonflikten under G20-toppmøtet i juni.

– Laget mitt forhandlar med dei no, men dei endrar alltid avtalen i siste augneblink for å tene seg sjølv, tvitra Trump.

Finansministeren i USA, Steven Mnuchin, og handelsrepresentant Robert Lighthizer blir venta å møte kinesiske tenestemenn til middag tysdag, og onsdag skal dei halde formelle samtalar med visestatsminister Liu He og handelsminister Zhong Shan.

Trump skulda kinesarane for å bryte løfte før dei førre samtalane braut saman i mai.

No seier Trump at Kina har lova å kjøpe amerikanske landbruksprodukt, men at kinesarane førebels har vist liten vilje til å gjere det.

– Det er problemet med Kina, dei stiller berre ikkje opp, seier han.

Allereie før Trumps Twitter-tirade har partane senka eventuelle forventningar om at denne vekas forhandlingar kan føre til eit gjennombrot.

Førre veke sa Trump at han trur Beijing prøver å utsetje ein avtale til etter det amerikanske presidentvalet i 2020, i håp om at ein demokrat kan ta over makta og «fortsette å flå USA».

Mnuchin sa førre veke at det stadig er «mange spørsmål», som må svarast på, og den statlege kinesiske avisa The Global Times skreiv at det er «brei konsensus om at handelssamtaler vil ta lang tid».

