Skogbrannar i Sibir kan auke smeltinga av is i Arktis

Brannane som feiar over millionar av hektar tørr taiga, dekker til store byar i svart røyk, sot og giftige gassar.

Til saman dekte brannane måndag 3,2 millionar hektar, først og fremst i Jakutia-regionen i nord og Krasnojarsk- og Irkutsk-regionane i Sibir. Brannane er utløyste av lyn og tore i 30 grader varme og spreidd ved hjelp av sterk vind.

Den sure røyken rammar ikkje berre mindre busetjingar, men også større byar i Vest-Sibir og Altai så vel som i Uralfjella, som Tsjeljabinsk og Jekaterinburg. Søndag nådde den Kasakhstan, inkludert hovudstaden Nur-sultan.

– Røyken er frykteleg. Han kveler meg nesten, og eg blir svimmel, sa pensjonisten Raisa Brovkina, som vart lagt inn på sjukehus i Novosibirsk på grunn av røyken.

Global oppvarming

Reint bortsett frå helsefaren for lokalbefolkninga, meiner ekspertar at skogbrannane kan setje fart i den globale oppvarminga.

– Brannane i den austlege delen av landet er ikkje lenger eit lokalt problem. Dei har utvikla seg til å bli ein økologisk katastrofe med konsekvensar for heile landet, seier den russiske avdelinga av Greenpeace.

Dei seier at nesten 12 millionar hektar skog er gått med i år, noko som inneber betydelege CO2-utslepp og reduserer den framtidige kapasiteten skogen har til å absorbere CO2.

Meteorologiorganisasjonen i verda, WMO, viser òg til at sot som fell ned på is og snø, gjer han mørkare, slik at han ikkje like lett reflekterer sollyset. Dermed blir varmen sperra inne.

Nokre forskarar har lagt ut satellittbilde frå NASA som viser korleis røykskyer driv innover arktiske område.

Permafrosten smeltar

Greenpeace-eksperten Grigorij Kuksin seier at soten og oska skundar på smeltinga både av isen og permafrosten. Dette gjer at kraftige drivhusgassar som metan slepp ut og får den globale oppvarminga til å gå raskare.

Han seier at utsleppa frå brannane er like store som frå store byar. Og at verknadene brannane får på klimaet, bidrar til nye brannar.

Greenpeace krev at russiske styresmakter gjer meir for å kjempe mot brannane. Men det er lettare sagt enn gjort, sidan Russland ikkje har pengar til å setje i gang noka form for effektiv sløkking.

Dei fleste av brannane rasar i fjerne og utilgjengelege område, og styresmaktene set inn styrkar berre om dei moglege skadane overgår kostnadene av å kjempe mot brannane.

