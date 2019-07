Irland: – Brexit-avtale kan ikkje reforhandlast

utenriks

Telefonsamtalen var den første mellom dei to statsministrane etter at Johnson overtok leiinga av den britiske regjeringa førre veke.

Varadkar forklarte at EU-landa er samde om at brexitavtalen ikkje kan reforhandlast, ifølgje ei fråsegn frå den irske regjeringa. Johnson har på si side fleire gonger sagt at han aktar å forhandle fram ein betre avtale – og at Storbritannia går ut av EU utan nokon avtale dersom reforhandlinga ikkje lykkast.

Strid om grensekontroll

I samtalen med Varadkar lova Johnson at Storbritannia aldri vil etablere grensekontroll mellom Irland og Nord-Irland. Risikoen for slik grensekontroll har vore eitt av dei vanskelegaste spørsmåla i brexit-forhandlingane mellom Storbritannia og EU.

Johnsons harde brexit-linje har utløyst sterke reaksjonar både i Nord-Irland og Skottland, og det blir spekulert på om EU-strida kan føre til at begge regionane forlèt Storbritannia.

Regjeringssjef i Skottland, Nicola Sturgeon, ønsker å halde ei ny folkeavstemming om skotsk sjølvstende og meiner valet av Johnson som ny britisk statsminister har gjort ei slik avstemming viktigare enn nokosinne.

– Må legge planar for gjenforeining

Leo Varadkar har tidlegare antyda at Nord-Irland kan forlate Storbritannia viss landet går ut av EU utan ein avtale. Han har òg antyda at Nord-Irland i ein slik situasjon kan slutte seg til Irland.

Dette vil i så fall vere ein historisk siger for dei katolske irske nasjonalistane i Nord-Irland. Partiet Sinn Féin meiner regjeringa i Irland no må legge planar for irsk gjenforeining.

Boris Johnson var tysdag i Wales, etter at han dagen før besøkte Skottland. I Wales fryktar bønder økonomisk katastrofe viss Storbritannia forlèt EU utan ein avtale og EU innfører toll på britisk lammekjøtt.

Uroa rundt brexit har fått den britiske valutaen til å falle, og tysdag låg pundet på det lågaste nivået sitt mot dollar sidan 2017.

