Ikkje fleirtal i Senatet for å stanse Trumps våpensal

Avstemminga i Senatet måndag enda 45–40. Det var nødvendig med to tredels fleirtal for å overstyre vetoet til presidenten.

Onsdag for snart to veker sidan stemte Representanthuset for å blokkere amerikansk våpensal til Saudi-Arabia. Førre veke la Trump, som venta, ned veto mot forslaget for å kunne halde fram salet av våpen.

Presidenten har jobba for å knyte tette band til Saudi-Arabia. I ei fråsegn til Senatet sa Trump at årsaka til at han la ned veto var at blokkeringa kunne ha «svekt USAs globale konkurranseevne og øydelagt det viktige forholdet vi har til våre allierte og partnarar».

USA planlegg å selje våpen og utstyr til Saudi-Arabia og Dei sameinte arabiske emirata til ein verdi på 8,1 milliardar dollar. Det svarer til om lag 69,6 milliardar norske kroner.

