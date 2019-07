USAs nasjonale etterretningssjef går av

utenriks

Coats har vore på kollisjonskurs med president Donald Trump i fleire saker, mellom dei Russland og kritikken til presidenten av etterretningsvesenet. Den kommande avgangen vart varsla søndag av kjelder som avisa New York Times hadde snakka med.

No stadfestar USAs president Donald Trump at Coats vil gå av 15. august. Presidenten vil nominere republikanaren John Ratcliffe til å overta stillinga.

Den tidlegare republikanske senatoren Coats har sidan mars 2017 vore øvste sjef for 17 etterretningsorgan. Han tok over stillinga frå James Clapper.

Usemjer

Ifølgje nyheitsbyrået AP har det blant toppolitikarar i Washington i fleire månader gått rykte om at Coats kom til å trekke seg som etterretningsdirektør. Det var likevel venta at han kom til å forlate stillinga si i samband med slutten av presidentperioden neste haust.

Ifølgje amerikanske medium har det vore vanskeleg for Coats å finne fotfeste i Trump-administrasjonen. Etterforskinga rundt Russlands påståtte innblanding i 2016-valet er blant sakene som har vore grobotn til fleire usemjer mellom Coats og Trump.

Også Nord-Korea, IS og Iran har vore saker der dei har vore på kollisjonskurs. Mellom anna uttalte Coats i januar at etterretningstenesta er av den oppfatninga at Nord-Korea sannsynlegvis ikkje kjem til å gi slepp på alle atomvåpena og produksjonskapasitetane sine, i strid med Trumps eiga oppfatning.

Lojal

Ratcliffe blir beskrive som lojal overfor Trump og er i motsetning til Coats ein kritikar av spesialetterforskar Robert Mueller, som var sjef for Russland-etterforskinga.

Republikanaren kritiserte Mueller for å seie at Trump kan straffeforfølgjast når han går av som president fordi han prøvde å hindre Russland-etterforskinga. Ratcliffe hevda at premissen for etterforskinga hans var at Trump var skuldig inntil det motsette vart bevist.

Ratcliffe blir den sjette personen i stillinga sidan ho vart oppretta i kjølvatnet av terrorangrepa 11. september 2001.

