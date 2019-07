Löfven vil ikkje diskutere A$AP Rocky-saka med Trump

utenriks

Rapparen har vore fengsla sidan 30. juni, etter ei valdshending i Stockholm. Rettssaka mot han startar tysdag og held fram torsdag og fredag, ifølgje forsvararen hans.

I samband med dette har Trump, på oppfordring frå fleire amerikanske kjendisar, fremma krav om at Löfven skal gripe inn i rettssaka.

Trump og Löfven prata førre veke over telefon om saka, og i etterkant tvitra Trump at han var skuffa over Löfvens manglande vilje til å gripe inn.

– Veldig skuffa over statsminister Stefan Löfven som ikkje kan gjere noko. Sverige har late det afroamerikanske samfunnet i USA i stikken, skreiv han.

– Eg har inga moglegheit til å gå i dialog med Trump om dette, seier Löfven måndag til avisa Allehanda.

Han seier vidare at han er stolt over at Sverige har eit rettssystem der ein statsminister ikkje kan påverke ein kriminalsak.

A$AP Rocky, viss eigentlege namn er Rakim Mayers, risikerer opptil to års fengsel viss han blir kjent skuldig.

Saka har allereie ført til at den amerikanske musikaren har måtta innstille alle juli-konsertane på Europa-turneen sin, mellom anna ein konsert i Oslo.

