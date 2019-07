Greta Thunberg tar båt til USA

utenriks

– Gode nyheiter, tvitra 16-åringen og fortalde at ho har vorte tilboden å sitje på med den 60 fot lange konkurransebåten Malizia II frå London i midten av august.

Thunberg fortalde AP at ho hadde fundert lenge på korleis ho skulle kunne reise til USA og delta på viktige klimakonferansar i New York og Chile utan å fly.

Cruiseskip var heller ikkje aktuelt sidan dei òg slepp ut enorme mengder klimagassar, og seglbåtar unngår Nord-Atlanteren i august på grunn av risikoen for orkan.

– Å ta båt til Nord-Amerika er så godt som umogleg. Mange menneske har prøvd å hjelpe og tatt kontakt med ulike båtar, sa ho under ei av dei vekevise protestane sine utanfor Riksdagen i Stockholm.

Friår frå skulen

Ho planlegg no å ta eit friår frå skulen for å konsentrere seg om å auke kunnskapen om klimakrisa og presse leiarane i verda til å trappe opp tiltaka mot global oppvarming.

Malizia II er ein høgteknologisk konkurranseyacht, som ifølgje si eiga nettside har deltatt i ei rekke konkurransar og segla jorda rundt tre gonger. Kapteinar er tyske Boris Herrmann og Pierre Casiraghi frå Monaco.

Ifølgje Thunberg er båten utstyrt med solpanel og turbinar under vatn for å skaffe energi til ein utsleppsfri overfart over Atlanterhavet.

Også til Chile

Under rundreisa i Amerika skal Thunberg delta på eit klimatoppmøte i samband med FNs hovudforsamling i New York og fleire klimaprotestar i september. Ho skal òg til Canada og Mexico før ho deltar på FN-konferansen om klima i Santiago i Chile i desember. Dit reiser ho med tog og buss.

– I det siste året har millionar av unge heva si røyst for å vekke politikarane i verda om klimakrisa. Dei kommande månadene vil arrangementa i New York og Santiago de Chile vise om dei har lytta, seier ho.

– Bortkasta å møte Trump

Den svenske aktivisten er langt mindre kjent i USA enn i Europa der ho har vorte ein leiarfigur for ein ny generasjon klimaaktivistar som fryktar at foreldra og besteforeldra øydelegg framtida deira.

Ho avviser ikkje å møte USAs president Donald Trump, som vil trekke USA ut av Parisavtalen, men trur det ville vere bortkasta tid.

– Slik det er no, trur eg ikkje eg møter han sidan eg ikkje har noko å seie til han. Han lyttar openbert ikkje til forskarane og vitskapen. Så korleis skulle eg, som er eit barn utan riktig utdanning, kunne overtyde han, seier ho.

