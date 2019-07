Dykkarar redda to menn ut av overfløymd grotte i Tyskland

utenriks

Dei to mennene, ein guide og ein turist, vart sitjande fast 650 meter inne i Falkensteiner-grotta etter at elva Elsach, som renn gjennom grotta, steig på grunn av kraftig regn.

Fire dykkarar tok seg fram til mennene søndag og gav dei pledd og mat. På grunn av den store vassføringa var det likevel ikkje trygt å setje i gang ein redningsaksjon før måndag.

Den eine av dei to vart redda ut tidleg på dagen, og etter nokre timar vart òg den andre redda ut, melder politiet i Reutlingen på Twitter. Dei to skal vere i god form, men blir undersøkte for sikkerheits skuld. Ifølgje Bild er guiden 37 og turisten 25 år.

Grotta er eit populært turistmål i regionen. Lokale turiststyresmakter åtvarar mot å gå lenger enn dei første 20 meterane utan guide.

