Dødstalet etter angrep i Afghanistan har stige til 20

Ytterlegare rundt 50 menneske vart såra i angrepet på partikontoret til den afghanske visepresidentkandidaten Amrullah Saleh, som er makkaren til president Ashraf Ghani.

Angrepet varte i rundt seks timar og enda seint søndag kveld med at alle gjerningspersonane var drepne, ifølgje innanriksdepartementet.

– Først skjedde det ein eksplosjon ved partikontoret til Grøn trend. Deretter gjekk ei rekke angriparar inn i kontoret, seier talsmann Nasrat Rahimi i innanriksdepartementet.

Evakuert

Visepresidentkandidaten, som truleg var målet for angrepet, var inne i bygningen då angrepet starta, men vart frakta i sikkerheit og slapp frå hendinga utan alvorlege skadar, ifølgje kontoret hans.

Angrepet skjedde same dag som valkampen offisielt starta før valet 28. september.

Amrullah Saleh tilhøyrer partiet Grøn trend og har tidlegare vore sjef for Afghanistans etterretningsteneste.

Tryggingsstyrkar evakuerte om lag 85 personar frå partikontoret medan kampane gjekk føre seg. Tre gjerningsmenn vart drepne i skotveksling med regjeringsstyrkane, medan minst to andre forskansa seg i fleire timar i den øvste etasjen i bygget.

Taliban eller IS

Ingen har førebels tatt på seg ansvaret for angrepet. Men både den afghanske opprørsrørsla Taliban og IS' afghanske fløy er aktive i Kabul og har utført ei rekke angrep tidlegare.

Søndag var første dag i valkampen før presidentvalet, som finn stad mot slutten av september.

Saleh stifta Grøn trend etter at han vart sparka som etterretningssjef i regjeringa til Hamid Karzai for ni år sidan. Partiet har går inn for demokrati og reform og er ein innbiten motstandar av Taliban.

