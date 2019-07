Trump: – Veldig skuffa over statsminister Stefan Löfven

utenriks

– Veldig skuffa over statsminister Stefan Löfven for at han ikkje kunne gjere noko. Sverige har svikta det afroamerikanske samfunnet vårt i USA. Eg har sett videoane av A$AP Rocky, og han vart forfølgd og trakassert av folk som ville ha trøbbel, skriv presidenten på Twitter.

I ei ny melding ber Trump om at rapparen skal sleppast fri.

– Vi gjer så mykje for Sverige, men det ser ikkje ut som om dei gjer det same tilbake. Sverige burde fokusere på det verkelege kriminalitetsproblemet sitt, skriv han og legg til emneknaggen #FreeRocky.

Pressekontakt for Löfven, Natalie Sial, seier til nyheitsbyrået TT at dei ikkje ønsker å kommentere saka.

Slagsmål i Stockholm

A$AP Rocky, eller Rakim Mayers som han heiter, var innblanda i eit slagsmål i Stockholm 30. juni. Delar av hendinga vart filma og er sett av millionar av menneske i sosiale medium.

Den amerikanske rapparen hevdar å ha handla i sjølvforsvar, men vart arrestert og varetektsfengselet. Torsdag vedtok påtalemakta at rapparen skal tiltalast.

Domstolen i Stockholm opplyser at behandlinga av saka byrjar tysdag 30. juli.

I dokument som vart offentleggjorde saman med tiltalen, ligg det utskrift av avhøyra med A$AP Rocky. Der fortel han at ein person som spurde følgjet til rapparen om vegen, knuffa til ein av livvaktene og slo vakta då denne prøvde å dytte han vekk.

Rapparen innrømmer å ha vore innblanda i hendinga, men erkjenner ikkje straffskuld. Torsdag sa forsvarar Slobodan Jovicic at han er svært skuffa over tiltalen, og han meiner rapparen er uskuldig.

Også to andre menn som er varetektsfengsla i saka, blir tiltalte, opplyste påtalemakta i Sverige torsdag.

Ringde statsministeren

Donald Trump var i kontakt med Löfven dagar før tiltalen vart kjent. Då tilbaud han seg å garantere for ein eventuell kausjon, men lauslating mot ein økonomisk garanti er ikkje ei ordning som blir brukt i Sverige.

Löfven passa på å minne Trump på at domstolane i Sverige er uavhengige og at det er uaktuelt for regjeringa å gripe inn i ein rettsprosess.

Også tre amerikanske kongressrepresentantar har slutta opp om ein protestaksjon for å få rapparen lauslaten.

