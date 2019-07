Kvinne arrestert ved Sveriges ambassade i Washington

utenriks

Hendinga, som skjedde tysdag, ser ut til å vere ein protest mot den svenske arrestasjonen av rapparen A$AP Rocky etter eit slagsmål i Stockholm for fire veker sidan, ifølgje nettstaden.

Kvinna skal ha ropt og banna til personalet og ei gruppe skuleelevar som var på besøk, og skal òg ha slått gjenstandar over ende i inngangspartiet til ambassaden, ifølgje tryggingsvakter.

Då ho vart beden om å forlate staden, nekta ho, og ho vart til slutt arrestert av tenestemenn frå Secret Service.

Ho skal òg ha besøkt bygningen dagen før, og skal då ha kasta brus og trua med å sprenge ambassaden i lufta.

USAs president Donald Trump skreiv torsdag på Twitter at han var «veldig skuffa» over at Sveriges statsminister Stefan Löfven ikkje har gripe inn i rettsprosessen mot den valdstiltalte rapparen.

Svenske styresmakter poengterer at regjeringa ikkje har høve til det, sidan rettsvesenet i landet er uavhengig.

(©NPK)