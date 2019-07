Kai Eide: Trumps tvitring må takast alvorleg

utenriks

– Dette vitnar om ein total mangel på forståing for korleis systemet fungerer, seier Noregs tidlegare Sverige-ambassadør, Kai Eide, til NTB.

Natt til fredag langa Trump ut mot statsminister Stefan Löfven for ikkje å ha løyst saka der rapparen A$AP Rocky sit fengsla i Sverige, tiltalt for vald.

– Veldig skuffa over statsminister Stefan Löfven for at han ikkje kunne gjere noko. Sverige har svikta det afroamerikanske samfunnet vårt i USA, skreiv Trump på Twitter.

Kraftig belasting for diplomatiet

Löfven har førebels ikkje kommentert Trump-utspelet, men har gjort det klinkande klart at den svenske regjeringa verken kan eller vil prøve å påverke påtalemakta eller domstolane.

Eide, som no jobbar som rådgivar i kommunikasjonsbyrået WergelandApenes, påpeikar at Sveriges USA-ambassadør, som var på ferie, tidlegare denne veka vart kalla tilbake på jobb for å handtere situasjonen.

– Under vanlege omstende ville dette vore ei diplomatisk krise, men ein blir vand til slike utspel frå Trump. Uansett er det ei kraftig belasting for diplomatiet, og at utanriksminister Wahlstrøm kalla ambassadøren tilbake på jobb viser alvoret, seier Eide.

Den tidlegare ambassadøren seier ein definitivt ikkje bør undervurdere Twitter-utbrota frå den amerikanske presidentens.

– Tvitringa hans reflekterer det han meiner og det som er politikken hans. Det er ikkje berre innfall, men bør takast alvorleg, seier han.

Tidlegare ambassadør kontakta kongehuset

Det har òg vorte kjent at USAs tidlegare Sverige-ambassadør under Barack Obama, Mark Brzezinski, har involvert seg i saka. Brzezinski har kontakta Sveriges utanriksminister, kongehuset og Sveriges USA-ambassade for å få rapparen lauslaten.

– At Trump ikkje forstår ting er vi jo vande til, men at ein tidlegare ambassadør ikkje forstår korleis rettssystemet fungerer, er oppsiktsvekkande, seier Eide, som var ambassadør i Sverige samtidig som Brzezinski.

– Trump handlar instinktivt

NTNU-professor og USA-kjenne Torbjørn Lindstrøm Knutsen, meiner på si side at ein førebels ikkje treng å legge så mykje i Trumps Sverige-utspel.

– Men viss USA kjem med eit formelt krav til Sverige om å utlevere rapparen, blir det noko heilt anna, seier Knutsen.

Trump vart tidlegare denne månaden kalla rasist, etter eit utspel mot fire kongresskvinner der han mellom anna bad dei om å dra tilbake til «dei øydelagde og kriminalitetsinfiserte» landa dei kjem frå.

