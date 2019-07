Uvanleg stor utskifting i Johnsons regjering

utenriks

Den britiske tankesmia Institute for Government har summert opp endringane som er gjort i regjeringa i samband med at Boris Johnson tok over etter Theresa May. Dei har ikkje kunna finne like store utskiftingar på minst 30 år, skriv nyheitsbyrået Ritzau.

Tankesmia har sett på statsministerskifte innanfor same parti frå 1990 og fram til denne veka. Då John Major tok over etter Margaret Thatcher i 1990, vart berre tre statsrådar endra.

– Tydeleg signal

– Det er ein ganske omfattande ommøblering Johnson har gjort. Han har ønskt å sende eit tydeleg signal om at eit nytt lag og ei ny retning er på plass, seier lektor Ole Helmersen ved Copenhagen Business School. Han har moderne britisk politikk som sitt spesialfelt.

Helmersen seier det nye regjeringskollegiet er prega av kandidatar som støttar opp om eit Storbritannia utanfor EU.

– Nokon av dei han har henta, har lagt seg på ei betydeleg hardare linje i brexitspørsmålet enn dei som har gått ut, seier han og nemner utanriksminister Dominic Raab og innanriksminister Priti Patel. Også statssekretær Esther McVey i kommunaldepartementet hamnar på lista til lektoren over hardnakka brexittilhengarar.

Ubalanse

Noko anna som er iaugefallande, særleg sett med skandinaviske auge, er at det framleis er eit godt stykke igjen før ein oppnår kjønnsbalanse rundt det britiske regjeringsbordet.

Blant dei 21 Johnson skal regjere saman med, er det sju kvinner. Det vil seie ein tredel. Tar ein òg med sjefen sjølv i reknestykket, blir kvinnedelen endå litt lågare: snautt 32 prosent.

Det er likevel ei klar betring frå Mays regjering. Då ho gjekk av denne veka, var ho ein av totalt fem kvinner i ei regjering med 23 statsrådar. Det gir ein del på berre 22 prosent.

Hastverk

BBC politiske redaktør påpeikar at regjeringa ber preg av å vere utnemnt med eitt mål for auge: å få Storbritannia ut av EU innan 31. oktober, slik Johnson har lova.

– Dette er gjort av ein mann med dårleg tid. Ein mann som veit han kjempar mot klokka. Ein som på få månader må klare det forgjengaren hans ikkje klarte på fleire år, skriv Laura Kuenssberg.

Ho påpeikar samtidig at fleirtalet av dei som sit rundt regjeringsbordet, er pragmatikarar, og at mange av dei stilte seg bak Mays utmeldingsavtale med EU.

Rocky Horror Show

Også Kuenssberg påpeikar dei store omveltingane i regjeringa. Ein leiande tory-politikar kallar det som ein «forvrengt overtaking», medan ein annan omtaler regjeringa som eit Rocky Horror Show, med tilvising til kultmusikalen frå 1970-talet.

– Dette er gjort for å prioritere oppgåva som ventar, ikkje for å roe dei som har tvil til sin nye statsministeren. Dette er klassisk Johnson – eit hastverksarbeid som er lett å rynke på nasen av, men samtidig er ein djerv erklæring som er umogleg å oversjå, meiner redaktøren.

Mirakel og motstand

Helmersen seier det må eit slag mirakel til dersom Johnson skal lykkast med ambisjonane sine, og nokon av dei som har mista taburettane sine denne veka, lovar kamp i Parlamentet.

Philip Hammond og David Gauke, to av Mays ministrar som varsla avgangen sin allereie før Johnson var stadfesta som ny partileiar, har sagt at dei vil halde fram å kjempe mot ein hard brexit – at Storbritannia går ut av EU utan ein avtale.

Dei vil bruke alle parlamentariske middel til å binde Johnson på hender og føter.

