Sanchez innrømmer at han manglar nødvendig støtte

Sanchez' sosialdemokratiske parti PSOE vart det største partiet i valet 28. april, men vart ikkje store nok til å danne regjering åleine.

– Eg er svært lei for å konstatere at situasjonen framleis er fastlåst i nasjonalforsamlinga, sa Sanchez til dei folkevalde torsdag. Han la til at ein avtale om ei koalisjonsregjering med venstrepartiet Podemos ikkje hadde ført fram.

Tysdag stemte spanske parlamentarikarar ned forslaget om ei ny Sanchez-regjering. Ei ny avstemming skulle etter planen vere på torsdag.

Får den fungerande statsministeren igjen nei frå fleirtalet av dei folkevalde, byrjar ei nedteljing. Er ikkje ei ny regjering på plass innan to månader, rekna frå den første avstemminga tysdag, må kong Felipe setje ein dato for nyval.

Sanchez har vore spansk statsminister sidan juni i fjor, då eit mistillitsforslag felte den konservative forgjengaren hans Mariano Rajoy.

