Sør-Korea: Nord-Korea testa ny rakett

utenriks

Raketten flaug 690 kilometer før han fall i sjøen, opplyser ein tenestemann i Seoul.

Dei to våpena vart skotne ut like etter daggry frå Wonsan på Nord-Koreas austkyst. I ei første melding skreiv sørkoreanske styresmakter at rakettane flaug om lag 430 kilometer før dei landa i Japanhavet.

I ei ny melding, offentleggjort noko seinare, kom likevel opplysninga om at ein av rakettane hadde floge mykje lengre. Ein analyse utført av sørkoreansk og amerikansk etterretning konkluderer med at det sannsynlegvis er ein heilt ny type rakett som vart testa.

Rakettane blir likevel framleis kategoriserte som kortdistansevåpen.

Misnøye med øving

Analytikarar meiner rakettestene er eit signal som viser at styresmaktene i Pyongyang er sinte på USA og Sør-Koreas planar om felles militærøvingar neste månad.

Tidlegare har USA ofte reagert skarpt på nordkoreanske våpentestar, men etter president Donald Trumps møte med den nordkoreanske diktatoren Kim Jong-un og forsøk på fredsdiplomati, blir dei no ofte tona ned frå amerikansk hold.

– Svært vanlege saker, var Trumps kommentar då Nord-Korea testa kortdistanserakettar i mai.

Kim og Trump heldt deretter eit uventa møte på grensa mellom Nord- og Sør-Korea 30. juli.

– Ekstremt beklageleg

USAs utanriksminister Mike Pompeo har sagt at nedrustningssamtaler på eit lågare nivå sannsynlegvis vil starte i midten av juli, men i førre veka sa nordkoreanske styresmakter at planane om militærøvingar hadde sett samtalane i fare.

Japans forsvarsminister Takeshi Iwaya seier oppskytningane sannsynlegvis bryt med resolusjonane til FNs tryggingsråd. Han opplyser at japanske styresmakter analyserer kva slags rakettar det er snakk om.

Iwaya seier at det er «ekstremt beklageleg» viss det er snakk om langtrekkande, ballistiske missil.

