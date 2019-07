utenriks

Det opplyser det meteorologiske instituttet i landet torsdag.

Allereie dagen før vart det meldt at Belgia kunne notere seg den høgaste temperaturen sidan juni 1947. Rekorden var på 39,9 grader og vart målt på militærbasen Kleine-Brogel, men torsdag viste det seg altså at det same dag var målt endå høgare temperatur i byen Liège.

Også i Nederland og Tyskland er det målt rekordhøge temperaturar i samband med hetebølgja, som er venta å nå toppen torsdag.

